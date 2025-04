90enne spara ai vicini e si suicida

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.26 Una lite tradi casa è finita in tragedia a Delebio, in Valtellina. Un uomo di 90 anni, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, hato a duee poi si è ucciso. Dei due feriti, uno è in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa mentre l'altro è stato raggiunto a una gamba. Rilievi della Scientifica dell'Arma. Il movente della lite sarebbero i rumori legati a lavori di ristrutturazione.