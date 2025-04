Secoloditalia.it - 25 aprile, la Storia non interessa più nessuno: gli anatemi e la retorica prevalgono sulla verità

Sono lunghi e complessi i percorsi del 25. Avendo questa consapevolezza, la nostra modesta proposta a guardare con spirito problematico a questo ottantesimo anniversario, recuperando finalmente una storiografia libera e non condizionata da “ragioni” politiche, ma non per questo collocabile nel “girone” dei “nostalgici”. Da qui alcune nostre modeste domande.25, oltre laIl primo quesito è la complessità del fenomeno resistenziale, che cozza inevitabilmente rispetto ai toni trionfalistici utilizzati per l’occasione. Possono fascismo ed antifascismo essere ridotti ad oggetti di una contesa ideologica avulsa dalla realtà e fuori dal tempo ? Le “affermazioni apodittiche”, la “demonologia”, le “interpretazioni basate su un classismo rozzo ed elementare” – parole di Renzo De Felice (Intervista sul fascismo, a cura di Michael Ledeen, 1975) – ci fanno tornare indietrostrada dellastorica e dell’integrazione nazionale, laddove invece appare necessario ritrovare i rispettivi percorsi e le relative luci ed ombre.