25 aprile Governo invita alla ‘sobrietà’ per rispetto di Bergoglio Anpi La Liberazione non è un rave party

Anpi 'Nicola Grosa' di Torino, commenta a Fanpage.it l'invito alla "sobrietà" fatto dal Governo per le celebrazioni del 25 aprile, per osservare i 5 giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco: "Questo inciso sulla 'sobrietà' mi sembra fuori luogo. Papa Francesco si sarebbe fatto una risata di fronte a quest'uscita, e sui cinque giorni di lutto avrebbe detto in piemontese 'Esageroma nen!', cioè 'Non esageriamo!". Leggi su Fanpage.it Augusto Montaruli, presidente della sezione'Nicola Grosa' di Torino, commenta a Fanpage.it l'invito"sobrietà" fatto dalper le celebrazioni del 25, per osservare i 5 giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco: "Questo inciso sulla 'sobrietà' mi sembra fuori luogo. Papa Francesco si sarebbe fatto una risata di fronte a quest'uscita, e sui cinque giorni di lutto avrebbe detto in piemontese 'Esageroma nen!', cioè 'Non esageriamo!".

