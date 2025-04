25 Aprile così cambia la visita di Mattarella a Genova Lutto nazionale Euroflora senza ministri

Repubblica.it - 25 Aprile, così cambia la visita di Mattarella a Genova. Lutto nazionale, Euroflora senza ministri Leggi su Repubblica.it Gli eventi dei prossimi giorni in città dopo la scomparsa del Papa. Il Quirinale modifica il programma della giornata genovese del Capo dello Stato

