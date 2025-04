25 aprile Anpi confermate tutte iniziative con senso civiltà e rispetto lutto

lutto nazionale. Ricordiamo peraltro che il 25 aprile di quest’anno è l’80° anniversario della Liberazione. Si tratta di un appuntamento di straordinaria rilevanza, perché celebra il giorno della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra. Confermiamo di conseguenza le iniziative promosse, che si svolgeranno ovviamente in piena civiltà e senso di responsabilità e nel dovuto rispetto della giornata di lutto”. Lo precisa la Segreteria nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani. Lapresse.it - 25 aprile: Anpi, confermate tutte iniziative con senso civiltà e rispetto lutto Leggi su Lapresse.it Milano, 22 apr. (LaPresse) – “La scomparsa di Papa Francesco è una gravissima perdita per tutti, laici e cattolici, e in particolare per gli antifascisti che hanno condiviso le sue parole di pace e di fratellanza su scala universale. Condividiamo perciò ilnazionale. Ricordiamo peraltro che il 25di quest’anno è l’80° anniversario della Liberazione. Si tratta di un appuntamento di straordinaria rilevanza, perché celebra il giorno della Liberazione dal nazifascismo e della fine della guerra. Confermiamo di conseguenza lepromosse, che si svolgeranno ovviamente in pienadi responsabilità e nel dovutodella giornata di”. Lo precisa la Segreteria nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani.

