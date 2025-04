23 Aprile Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 113º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa crescentesanto del giorno: San Giorgio martireproverbio del giorno: Quando San Giorgio viene in Pasqua, per il mondo c’è gran burrascaOroscopo del 23 Aprile. Veronasera.it - 23 Aprile | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi su Veronasera.it Il 23è il 113ºdell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 253 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa crescentedel: San Giorgio martiredel: Quando San Giorgio viene in Pasqua, per il mondo c’è gran burrascadel 23

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: 23 Aprile | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Mercoledì 23 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 23 Aprile 2025; 22 Aprile oroscopo | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; 19 Aprile oroscopo | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.

L'oroscopo di mercoledì 23 aprile, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno dei Gemelli. Le stelle parlano di lavoro e amore per i segni e non solo. Nelle pagine seguenti troverete l'oroscopo ... (ilmattino.it)

Oroscopo di mercoledì 23 aprile: giornata da 10 per Vergine, Scorpione e Sagittario - Oroscopo oggi, mercoledì 23 aprile 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. (gazzetta.it)

Oroscopo di mercoledì 23 aprile: voglia di libertà per la Vergine, novità per l’Acquario - L'oroscopo di domani, mercoledì 23 aprile, prevede riposo per il segno del Toro e un po' di libertà per il segno della Vergine. Per lo Scorpione, invece, scoppierà la passione. Grandi novità in arrivo ... (it.blastingnews.com)