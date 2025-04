Zuppi Il Papa Un dono continueremo a pregare per te e tu farai lo stesso per noi

Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Comunità episcopale italiana, ieri ha usato questa locuzione latina, per raccontare chi è stato Papa Bergoglio, anche lui gesuita. La cui morte, avvenuta alle 7,36 del giorno in cui la Chiesa celebra il Lunedì dell’Angelo, nel segno della resurrezione di Cristo, “è un segno della Provvidenza. Perché questo giorno non vede mai tramonto, mai il buio”, ha detto Zuppi. Quella di ieri per l’arcivescovo bolognese, tra i Papabili per la nomina al soglio pontificio, è stata una giornata incessante, scandita dal ricordo del Santo Padre. Prima affidato alla rete, in un messaggio come presidente Cei. E poi culminata in una messa solenne in suffragio di Francesco nella cattedrale felsinea di San Pietro (video), dove i fedeli, già mezz’ora prima dell’inizio della messa, avevano riempito ogni angolo, seduti addirittura sui gradini degli altari delle navate laterali, tra le candele votive (foto). Ilrestodelcarlino.it - Zuppi: “Il Papa? Un dono, continueremo a pregare per te e tu farai lo stesso per noi” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 22 aprile 2025 – Fino alla fine. “Perinde ac cadaver”, come è nella spiritualità della Compagnia di Gesù. Il cardinale Matteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Comunità episcopale italiana, ieri ha usato questa locuzione latina, per raccontare chi è statoBergoglio, anche lui gesuita. La cui morte, avvenuta alle 7,36 del giorno in cui la Chiesa celebra il Lunedì dell’Angelo, nel segno della resurrezione di Cristo, “è un segno della Provvidenza. Perché questo giorno non vede mai tramonto, mai il buio”, ha detto. Quella di ieri per l’arcivescovo bolognese, tra ibili per la nomina al soglio pontificio, è stata una giornata incessante, scandita dal ricordo del Santo Padre. Prima affidato alla rete, in un messaggio come presidente Cei. E poi culminata in una messa solenne in suffragio di Francesco nella cattedrale felsinea di San Pietro (video), dove i fedeli, già mezz’ora prima dell’inizio della messa, avevano riempito ogni angolo, seduti addirittura sui gradini degli altari delle navate laterali, tra le candele votive (foto).

