Zichella esalta Palumbo Un talento che ha aiutato l’Avellino Cosa ha detto sul centrocampista in prestito dalla Juventus Next Gen

JuventusNews24Zichella esalta Palumbo: «talento che ha aiutato l’Avellino». Le dichiarazioni sul calciatore in prestito dai bianconeriGiovanni Zichella, ai microfoni di TuttoC, ha parlato anche di Palumbo, giocatore della Juventus Next Gen in prestito all’Avellino. Le sue dichiarazioni.Palumbo – «È arrivato un mercato di gennaio importante, con dieci calciatori ceduti, sette innesti mirati. Giusto per ricordare Facundo Lescano, capocannoniere del girone con 20 reti, il talento di Palumbo, classe 2002 in prestito dalla Juventus Next Gen, e l’esperienza di Panico, reduce da un’altra promozione con la Carrarese».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Zichella esalta Palumbo: «Un talento che ha aiutato l’Avellino». Cosa ha detto sul centrocampista in prestito dalla Juventus Next Gen Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24: «che ha». Le dichiarazioni sul calciatore indai bianconeriGiovanni, ai microfoni di TuttoC, ha parlato anche di, giocatore dellaGen inal. Le sue dichiarazioni.– «È arrivato un mercato di gennaio importante, con dieci calciatori ceduti, sette innesti mirati. Giusto per ricordare Facundo Lescano, capocannoniere del girone con 20 reti, ildi, classe 2002 inGen, e l’esperienza di Panico, reduce da un’altra promozione con la Carrarese».Leggi sunews24.com

