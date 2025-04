WWE Ric Flair reagisce al nuovo record mondiale di John Cena

John Cena ha ufficialmente scritto il suo nome nella storia del wrestling a WrestleMania 41 e Ric Flair ha avuto qualcosa da dire a riguardo. Il 20 aprile, all’Allegiant Stadium, John Cena ha sconfitto Cody Rhodes nel Main Event della domenica di WrestleMania 41, conquistando il suo 17° titolo mondiale e superando così lo storico record detenuto da Ric Flair. Il match si è concluso quando Cena ha colpito Rhodes con il titolo indiscusso WWE, schienandolo e mettendo fine al suo regno di 378 giorni. Una chiusura simbolica per il primo capitolo da campione di Cody.Con questa vittoria, Cena ha superato il leggendario record di 16 titoli mondiali che Flair aveva detenuto per decenni. “The Nature Boy” non è rimasto in silenzio. Poco dopo il match, Flair ha pubblicato la sua reazione sui social media, riconoscendo il momento che il mondo del wrestling aspettava da tempo: “Complimenti al mio grande amico @JohnCena per essere diventato 17 volte campione! Era solo questione di tempo! Tu e @CodyRhodes avete dato vita a un classico istantaneo! Massimo rispetto! WOOOOO! #WrestleMania“Congrats To My Great Friend @JohnCena On Becoming A 17x Champion! It Was Only A Matter Of Time! You And @CodyRhodes Put On An Instant Classic! Much Respect! WOOOOO! #WrestleMania pic. Zonawrestling.net - WWE: Ric Flair reagisce al nuovo record mondiale di John Cena Leggi su Zonawrestling.net ha ufficialmente scritto il suo nome nella storia del wrestling a WrestleMania 41 e Richa avuto qualcosa da dire a riguardo. Il 20 aprile, all’Allegiant Stadium,ha sconfitto Cody Rhodes nel Main Event della domenica di WrestleMania 41, conquistando il suo 17° titoloe superando così lo storicodetenuto da Ric. Il match si è concluso quandoha colpito Rhodes con il titolo indiscusso WWE, schienandolo e mettendo fine al suo regno di 378 giorni. Una chiusura simbolica per il primo capitolo da campione di Cody.Con questa vittoria,ha superato il leggendariodi 16 titoli mondiali cheaveva detenuto per decenni. “The Nature Boy” non è rimasto in silenzio. Poco dopo il match,ha pubblicato la sua reazione sui social media, riconoscendo il momento che il mondo del wrestling aspettava da tempo: “Complimenti al mio grande amico @per essere diventato 17 volte campione! Era solo questione di tempo! Tu e @CodyRhodes avete dato vita a un classico istantaneo! Massimo rispetto! WOOOOO! #WrestleMania“Congrats To My Great Friend @On Becoming A 17x Champion! It Was Only A Matter Of Time! You And @CodyRhodes Put On An Instant Classic! Much Respect! WOOOOO! #WrestleMania pic.

Notizie raccolte sul web: WWE: La presenza di Ric Flair a WrestleMania 41 confermata, mentre i fan speculano sul suo ruolo; WWE: Ric Flair pronto a tutto per fermare John Cena, anche a salire sul ring; Ric Flair torna sul ring e la figlia Charlotte reagisce sconvolta; Ric Flair: Mi sono addormentato nel mio ultimo match con Andrade; Hulk Hogan: “Bret Hart ce l’ha con tutti, se non incolpa di qualcosa a me, tocca a Ric Flair o ....

Il padre di John Cena commenta la possibile reazione di Ric Flair a WWE WrestleMania 41 - Il match tra John Cena e Cody Rhodes a WrestleMania 41 è ricco di significati. Non solo il leader della ´Cenation´ si prepara a partecipare per l´ultima volta al ´Showcase of the Immortals´ nella sua ... (worldwrestling.it)

Ric Flair analizza le possibilità di John Cena contro Cody Rhodes a WWE WrestleMania 41 - Se riuscirà a completare questa impresa titanica, l´asso di Boston supererà definitivamente Ric Flair nella classifica di tutti i tempi ... John ha reso chiaro al WWE Universe che vincere un altro ... (worldwrestling.it)

WWE: Ric Flair non potrà essere a WrestleMania 41 per colpa della AEW - Ric Flair non si sarebbe perso WrestleMania 41 per nessun motivo ma non potrà essere presente per colpa della AEW ... (spaziowrestling.it)