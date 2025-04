WWE Rhea Ripley mostra i segni della battaglia dopo WrestleMania 41

WrestleMania 41 è ormai passato, ma le conseguenze fisiche si fanno ancora sentire e Rhea Ripley ne ha appena dato prova. Poche ore prima di Monday Night RAW, Ripley ha pubblicato su Instagram una foto in primo piano in cui mostra un brutto occhio nero, presumibilmente rimediato durante il suo Triple Threat Match nella seconda serata di WrestleMania. Con l'occhio gonfio e visibili lividi, Ripley ha scritto: "Souvenir di #WrestleMania 41 " Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rhea Ripley (@RheaRipleywwe)Nel match, Ripley ha affrontato IYO SKY e Bianca Belair per il WWE Women's World Championship, in un'apertura spettacolare all'Allegiant Stadium. Nonostante il caos e una devastante Razor's Edge con cui ha scaraventato Belair su IYO, Ripley non è riuscita a portare a casa il titolo.

