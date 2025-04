WWE Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41 Triple H promette un futuro radioso

Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a Wrestlemania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di Wrestlemania.Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. Lo ha descritto come un grande intrattenitore, intelligente e rispettoso del business, con un futuro luminoso davanti a sé.Triple H elogia Joe HendryTriple H ha espresso la sua soddisfazione nell’aver dato a Hendry quella visibilità, mettendolo sotto i riflettori di una piattaforma globale. Poco prima che Hendry salisse sul ring, Triple H lo ha incoraggiato, invitandolo a godersi quel momento, perché da lì in avanti la pressione sarebbe stata sempre maggiore. Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41, Triple H promette un futuro radioso Leggi su Zonawrestling.net Joeha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra cheH abbia confermato che i fan rivedranno, in particolare in unevento di.Durante la conferenza stampa post-show,H ha elogiatoper la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. Lo ha descritto come un grande intrattenitore, intelligente e rispettoso del business, con unluminoso davanti a sé.H elogia JoeH ha espresso la sua soddisfazione nell’aver dato aquella visibilità, mettendolo sotto i riflettori di una piattaforma globale. Poco prima chesalisse sul ring,H lo ha incoraggiato, invitandolo a godersi quel momento, perché da lì in avanti la pressione sarebbe stata sempre maggiore.

Su altri siti se ne discute: WWE: Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41, Triple H promette un futuro radioso; Joe Hendry: sarà davvero WWE in futuro? La sua risposta ai fan TNA; TNA: Joe Hendry verso la WWE?; Joe Hendry: Vorrei un DLC TNA in WWE 2K25; La WWE riuscirà a portare Joe Hendry alla Royal Rumble?.

WRESTLEMANIA 41: Randy Orton si sbarazza in pochi minuti di Joe Hendry - A sorpresa, Joe Hendry si è presentato sul ring per sfidare Randy Orton, a vincere è stata la Vipera in pochissimi minuti ... (spaziowrestling.it)

WWE: Rivelati i piani cancellati per Joe Hendry - Un dirigente della WWE si è opposto alla proposta di creare una faida tra Joe Hendry e The Miz in cui il primo avrebbe perso al debutto ... (spaziowrestling.it)

Why was Joe Hendry’s proposed WWE RAW match with The Miz scrapped? - Reason revealed - Joe Hendry's potential WWE RAW appearance against The Miz was reportedly scrapped due to creative disagreements. TNA executive Ariel Shnerer allegedly rejected the plan, fearing Hendry would ... (timesofindia.indiatimes.com)