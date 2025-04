Wrestlemania 41 Stone Cold ritorna per annunciare il numero dei paganti

Wrestlemania, la WWE butta fuori qualche nome altisonante col solo compito di annunciare il numero degli astanti. La sera precedente l'aveva fatto con un semplice comunicato in sovraimpressione (60 mila e poco più). Per la seconda notte dell'evento, la Compagnia ha preferito fare le cose in grande stile, lanciando (letteralmente) sul ring Stone Cold Steve Austin.Quest'ultimo è corso sul quadrato col quad, eseguendo diversi giri ad alta velocità attorno al ring, e finendo per schiantarsi pericolosamente contro le barriere esterne. Questo episodio ha messo in pericolo una donna lì seduta, tanto da costringere lo stesso Asutin e Nick Khan ad avvicinarle ai We sincerarsi delle condizioni della fan. Appurato che nulla fosse successo di grave, Stone Cold ha proseguito salendo sul ring, annunciando gli spettatori presenti (qualche migliaia in più rispetto alla sera prima), e terminando il suo discorso con lottate di birra ad uso suo.

