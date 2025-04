Oasport.it - Volley femminile, Conegliano per lo scudetto, Milano prova a invertire la rotta dopo sette sconfitte in stagione

, atto terzo è, quasi per tutti, una sfida dall’epilogo scontato.ha sofferto un po’ nella prima parte di gara1, ha lasciato sfogare le rivali in avvio dei primi due set di gara2 ma, alla fine, ha vinto e convinto in entrambi i primi incontri di una serie che sembra segnata e dall’esito scontato.Chi ha creduto che le difficoltà dinella semifinale con Novara potessero trasferirsi, magari ampliate, nella sfida di finale, finora si deve ampiamente ricredere. Il sistema di gioco delle piemontesi, soprattutto la qualità al servizio quando le cose vanno bene e la capacità di Tolok di scardinare il sistema muro-difesa delle venete è stata una storia a parte in questaha ritrovato in fretta la retta via, ha sistemato alcune cose e soprattutto si trova di fronte una squadra che si “incastra” perfettamente con il suo gioco.