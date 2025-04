VIDEO Dal archivio Papa Francesco al Gaslini tra i piccoli pazienti

Dall'archivio di GenovaToday un VIDEO della visita di Papa Francesco a Genova nel 2017, tappa all'ospedale Gaslini tra i piccoli pazienti. "La sofferenza dei bambini è la più dura da accettare - aveva detto il Pontefice - non poteva mancare la mia visita. Tante volte mi chiedo perché soffrono i. Genovatoday.it - VIDEO | Dall'archivio: Papa Francesco al Gaslini tra i piccoli pazienti Leggi su Genovatoday.it di GenovaToday undella visita dia Genova nel 2017, tappa all'ospedaletra i. "La sofferenza dei bambini è la più dura da accettare - aveva detto il Pontefice - non poteva mancare la mia visita. Tante volte mi chiedo perché soffrono i.

