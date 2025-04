Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata interna segnaliamo code a tratti per traffico tra le uscite Casilina e Appia è più avanti tra Ardeatine Pontina in esterna si rallenta tra la via del mare e la Colombo andiamo sulla Pontina code per incidente all'altezza dello svincolo per Nettuno in direzione della capitale per chi viaggia verso Latina invece si rallenta per traffico da raccordo anulare a Castel di Decima ci spostiamo sulla Nettunense un incidente causa delle code tra via del Commercio e via del Genio Civile in direzione di Anzio informiamo inoltre che sono state rese note le postazioni mobili per il controllo della città nella giornata odierna gli autovelox saranno attivi sulla statale Pontina nel territorio di Latina Si raccomanda Dunque di moderare la velocità e rispettare i limiti per la nostra sicurezza quella degli altri la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento o servizio della