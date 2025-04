Oasport.it - Vela, Semaine Olympique Française 2025: Ugolini-Giubilei e Pianosi brillano nella prima giornata

Leggi su Oasport.it

Italia subito competitivadella, prestigiosa regata internazionale valevole come seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale diolimpica (Sailing Grand Slam). Condizioni meteo ideali a Hyeres, con cielo soleggiato e brezze leggeri che hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le prove in programma oggi.Avvio positivo tra i Nacra 17 per Gianluigi/Maria, al comando della classifica provvisoria alla pari degli austriaci Farese/Zochling scartando un 14° posto e mettendo a referto unaed una seconda posizione nelle altre due regate di flotta disputate. Day-1 incoraggiante anche nel 470 misto, con tre equipaggi azzurritop8 overall: 2° posto assoluto a soli due punti dai leader tedeschi Diesch/Markfort per Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (3-4), 5° per Elena Berta/Giulio Calabrò (8-3) e 8° per Flavio Fabbrini/Sveva Carraro (11-9).