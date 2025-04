Vallesina Anche lo sport in lutto per la morte di papa Francesco si fermano tutte le attività

sportiveVallesina, 21 aprile 2025 – Questa mattina è morto papa Francesco.Tutto lo sport piange la sua scomparsa ricordando Anche che il pontefice ha manifestato sempre la sua passione soprattutto per il calcio raccontandolo e programmando nel Giubileo in corso un progetto 'Giubileo-Pelota de Trapo', con le celebrazioni del Giubileo dello sport che sarebbero culminate il 14 e il 15 giugno prossimi con una speciale funzione in Piazza San Pietro.La Figc, cone tutte le altre Federazioni, ha sospeso le competizioni in programma nella giornata odierna e tra queste le gare di Vis Pesaro ed Ascoli impegnate nel turno di campionato."Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità papa Francesco – ha detto Gabriele Gravina presidente della Fogc -.

