Urawa Reds Sekine avvisa i nerazzurri Voglio che tutti sappiano chi siamo rappresentiamo il Giappone sul palcoscenico mondiale 

di Redazione, il capitano del club Takahiropresenta la sua squadra e lancia la sfida all’Inter: le sue dichiarazioniNel contesto del Mondiale per Club FIFA, che avrà luogo per la prima volta tra giugno e luglio negli Stati Uniti, l’Inter è stata inserita nel gruppo F, dove affronterà River Plate, Monterrey eRed Diamonds. Quest’ultima è una squadrase che ha trionfato nell’AFC Champions League del 2022 e si propone di farsi notare a livello mondiale. Durante un video sui canali ufficiali FIFA, il capitano dei, Takahiro, ha presentato la sua squadra e ha sfidato l’Inter, considerata una delle principali favorite per la qualificazione, insieme ai Millonarios.LE PAROLE DI– «Sono felicissimo di poter giocare in questa edizione della Coppa del Mondo per Club con 32 squadre.