Uova di Pasqua ai piccoli della Pediatria dalla Uil Fpl di Chieti

Chieti ha festeggiato i risultati elettorali della rsu nella sanità portando doni ai bimbi ricoverati in Pediatria.Con il segretario generale Marco Angelucci e l'associazione Sono Papà odv con il presidente Fabio Erro e Alessia Angelucci, già volontaria di una associazione. Chietitoday.it - Uova di Pasqua ai piccoli della Pediatria dalla Uil Fpl di Chieti Leggi su Chietitoday.it La Uil Fpl diha festeggiato i risultati elettoralirsu nella sanità portando doni ai bimbi ricoverati in.Con il segretario generale Marco Angelucci e l'associazione Sono Papà odv con il presidente Fabio Erro e Alessia Angelucci, già volontaria di una associazione.

