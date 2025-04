Superguidatv.it - Uomini e Donne oggi, lunedì 21 aprile 2025, non va in onda: ecco perché e quando torna il programma

, il dating-show di Maria De Filippi,21, giorno di Pasquetta) non va insu Canale 5? La risposta è semplice, ilva in vacanza! L’incontro con tronisti, dame e cavalieri è previsto per domani, martedì 22..non inil 21: perchè? Il Motivosi prende una pausa per le festività di Pasqua. Nella giornata di21, ilnon andrà in. I telespettatori, dopo l’ultima puntata trasmessa venerdì scorso, dovranno aspettare ventiquattrore prima di scoprire cosa riserverà il dating show di Maria De Filippi.La trasmissione si fermerà per la festa di Pasquetta per poire nella sua consuetazione pomeridiana. Il, infatti, tornerà puntuale su Canale 5 alle 14:45 di martedì 22