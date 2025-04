Lanazione.it - Una Pasqua all’insegna di incontri e generosità per la Casa di Riposo “Fossombroni”

Arezzo, 21 aprile 2025 – Unadiper ladi”. Le più recenti festività sono state, come tradizione, caratterizzate da un moto di vicinanza nei confronti degli ospiti dello storico istituto cittadino che sono stati coinvolti in tante iniziative tra laboratori, letture, concerti e occasioni di spiritualità.Un momento particolarmente atteso è nuovamente coinciso con la visita del quartiere di Porta del Foro alla vigilia di: la presidente Debora Testi, il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e il direttore Stefano Rossi hanno accolto una delegazione giallo-cremisi guidata dal rettore Roberto Felici che ha fatto tappa alladiper donare una colomba per ogni residente. «Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, cone spirito di comunità, hanno reso speciale anche questaper i nostri ospiti - commenta il consigliere Rauti.