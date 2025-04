Una pace giusta e duratura no alla corsa al riarmo il testo integrale del ultimo discorso di Papa Francesco

ultimo discorso di Papa Francesco, letto ieri da monsignor Ravelli dalla loggia di piazza San Pietro, consegna un ultimo appello per fermare il male nei vari scenari dei conflitti. Arezzonotizie.it - Una pace giusta e duratura, no alla corsa al riarmo: il testo integrale dell'ultimo discorso di Papa Francesco Leggi su Arezzonotizie.it Non dimentica nessuna guerra del mondo, non usa parole comode e lascia un monito forte ai potenti del mondo. L'di, letto ieri da monsignor Ravelli dloggia di piazza San Pietro, consegna unappello per fermare il male nei vari scenari dei conflitti.

Ne parlano su altre fonti: Una pace giusta e duratura, no alla corsa al riarmo: il testo integrale dell'ultimo discorso di Papa Francesco; Tajani: “Non basta un giorno solo, la pace sia giusta e duratura. Sosteniamo gli sforzi americani”; Non capisco perché si parla di pace ‘giusta e duratura’ per l’Ucraina: una pace anche…; Parolin: tutti contribuiscano a una pace giusta e duratura, no alle imposizioni unilaterali; “la pace non e’ solo assenza di guerra: gli strumenti per costruire una pace giusta e duratura”.

Non capisco perché si parla di pace ‘giusta e duratura’ per l’Ucraina: una pace anche temporanea ora non basta? - I sostenitori del prolungamento del conflitto ad oltranza non stanno facendo altro che danneggiare ulteriormente l’Ucraina ... (ilfattoquotidiano.it)

Tajani: “Non basta un giorno solo, la pace sia giusta e duratura. Sosteniamo gli sforzi americani” - Il ministro degli Esteri e vicepremier sulla tregua pasquale in Ucraina: “Il problema resta Putin: risponda positivamente ... (repubblica.it)

Dall'Italia l'invito alla pace. Tajani: “La tregua non basta, che sia duratura” - «Ogni segnale verso la pace è importante, come ho sempre detto incoraggiando tutte le parti a negoziare. Non è chiaro come la Russia rispetterà una breve ... (msn.com)