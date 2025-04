Iltempo.it - "Una delle più tristri": è Eleonora Daniele a dare la notizia del Papa su Rai 1. Poi il silenzio

Con i lanci di agenzia scritti su un foglio e la voce rotta dalla commozione, è stataladella morte diFrancesco su Rai 1. "Io, come giornalista, leggo unanotizie più tristi per tutto il mondo", ha detto la conduttrice di Storie Italiane. Poi, usando un tono di voce rispettoso e calibrando i modi, la professionista ha proseguito: "Le agenzie riportano la morte del. Questa è la: è mortoFrancesco". Increduli i presenti, che inizialmente hanno scelto la via del. Visibilmente scossa la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che ospite in studio ha voluto ricor: "Ha parlato di pace fino all'ultimo". In effetti ieri, quando Jorge Mario Bergoglio si è affacciato per la benedizione Urbi et Orbi e ha fatto un giro inmobile tra la folla assiepata in piazza San Pietro, il suo discorso è stato un appello a fermare le guerre che stanno dilaniando il mondo.