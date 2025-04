Avellinotoday.it - Un uomo invisibile nel corridoio dell’ospedale...

Si chiama Kamel Taibi, ha quarant’anni, è algerino, senzatetto, afflitto da evidenti disagi psicofisici. Ma per la città, per le istituzioni, è un fantasma. Da settimane ormai dorme all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati, dove ha trascorso anche la Pasqua, seduto su una sedia, come.