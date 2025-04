Un giorno doloroso per l’Argentina a Buenos Aires i fedeli pregano nella Cattedrale Ci mancherà

giorno doloroso per l’Argentina”. Patricia Sanchez è tra le prime persone arrivate nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires, situata su uno dei lati di Plaza de Mayo nel centro della città, per partecipare a una messa per papa Francesco, morto il 21 aprile. “Siamo molto tristi ma orgogliosi di lui”, aggiunge Sanchez al FattoQuotidiano.it, mentre scrive su un foglio di carta una frase in ricordo del pontefice. La celebrazione è stata annunciata all’ultimo minuto dall’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Centinaia di fedeli sono accorsi per partecipare al momento di preghiera, iniziato alle ore 8.30 argentine: impiegati prima di andare al lavoro, scolaresche, pensionati. Ilfattoquotidiano.it - “Un giorno doloroso per l’Argentina”, a Buenos Aires i fedeli pregano nella Cattedrale: “Ci mancherà” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Quando ho letto la notizia della morte di papa Francesco, non ci potevo credere e non ho le parole per raccontare la mia tristezza. È unper”. Patricia Sanchez è tra le prime persone arrivateMetropolitana di, situata su uno dei lati di Plaza de Mayo nel centro della città, per partecipare a una messa per papa Francesco, morto il 21 aprile. “Siamo molto tristi ma orgogliosi di lui”, aggiunge Sanchez al FattoQuotidiano.it, mentre scrive su un foglio di carta una frase in ricordo del pontefice. La celebrazione è stata annunciata all’ultimo minuto dall’arcivescovo di, Jorge García Cuerva. Centinaia disono accorsi per partecipare al momento di preghiera, iniziato alle ore 8.30 argentine: impiegati prima di andare al lavoro, scolaresche, pensionati.

