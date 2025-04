Serieanews.com - Un altro Yildiz per la Juve: occhi su un 2007 che piace a City e Bayern

Leggi su Serieanews.com

Un blitz in Belgio, un ragazzo dele l’eco di un: perché il “nuovo” è molto più di un nome sul taccuinoUnper lasu unche(Foto: Ansa) – serieanews.comCerte volte il talento non chiede permesso. Non bussa. Apre la porta, entra, si accomoda e inizia a brillare senza nemmeno aspettare il turno. È quel tipo di talento che mette in crisi gli scout, i dirigenti, i cronisti: troppo giovane per essere già “pronto”, troppo forte per essere ignorato.E allora succede che, in una serata qualunque del campionato belga, sugli spalti di Club Bruges–Genk si materializzino uomini dellantus. Non per un affare chiuso, ma per osservare da vicino un ragazzo del. Uno di quelli che – come si dice – “hanno qualcosa in più”.