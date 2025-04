ULTIM’ORA FORMULA 1 la McLaren finisce in Tribunale La sentenza stravolge tutto

ULTIM’ORA FORMULA 1: la McLaren finisce in Tribunale La sentenza stravolge tutto">Una battaglia legale clamorosa scuote il paddock, proprio mentre il team di Woking sogna il titolo piloti.Dopo la conquista del titolo costruttori nel 2024, che ha interrotto un digiuno lungo 26 anni, la McLaren arriva al Mondiale 2025 con l’ambizione di completare l’opera: riportare a Woking anche il titolo piloti. I primi segnali sono decisamente incoraggianti. Nei test precampionato del Bahrain, la MCL39 ha impressionato per il passo gara, risultando inavvicinabile per tutti gli altri team.Una dichiarazione di forza, a cui va aggiunta la strategia oculata di non svelare il reale potenziale sul giro secco, per non dare riferimenti agli avversari.Lando Norris e Oscar Piastri formano una delle coppie più solide e affiatate della griglia, con il britannico sempre più vicino alla sua definitiva consacrazione e l’australiano in costante ascesa. Napolipiu.com - ULTIM’ORA FORMULA 1: la McLaren finisce in Tribunale | La sentenza stravolge tutto Leggi su Napolipiu.com 1: lainLa">Una battaglia legale clamorosa scuote il paddock, proprio mentre il team di Woking sogna il titolo piloti.Dopo la conquista del titolo costruttori nel 2024, che ha interrotto un digiuno lungo 26 anni, laarriva al Mondiale 2025 con l’ambizione di completare l’opera: riportare a Woking anche il titolo piloti. I primi segnali sono decisamente incoraggianti. Nei test precampionato del Bahrain, la MCL39 ha impressionato per il passo gara, risultando inavvicinabile per tutti gli altri team.Una dichiarazione di forza, a cui va aggiunta la strategia oculata di non svelare il reale potenziale sul giro secco, per non dare riferimenti agli avversari.Lando Norris e Oscar Piastri formano una delle coppie più solide e affiatate della griglia, con il britannico sempre più vicino alla sua definitiva consacrazione e l’australiano in costante ascesa.

