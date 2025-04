Tutto fatto per Donnarumma arriva anche la firma

Donnarumma. Anzi, chieda scusa a Donnarumma, caro Luis Enrique. È risaputo, il tecnico spagnolo voleva sbolognarlo fino a qualche mese fa, perché il portiere di Castellammare di Stabia non è ritenuto sufficientemente bravo coi piedi. Questo è vero, il classe ’99 non è all’altezza dei migliori in quello che oggi è ritenuto un aspetto importante anche in un portiere, che però deve anziTutto parare. E in questo l’ex Milan ha pochissimi rivali al mondo.Sui rigori forse nessuno è bravo quanto Donnarumma, che in Champions League ha letteralmente salvato il PSG trascinandolo fino alle semifinali. Dove l’avversario sarà l’Arsenal, che ai quarti ha buttato fuori il Real Madrid di Ancelotti. Leggi su Sportface.it Il portiere ex Milan ha trascinato il Paris Saint-Germain fino alle semifinali di Champions League. L’Inter pregusta il colpo a zero, le ultimeChiedete scusa a. Anzi, chieda scusa a, caro Luis Enrique. È risaputo, il tecnico spagnolo voleva sbolognarlo fino a qualche mese fa, perché il portiere di Castellammare di Stabia non è ritenuto sufficientemente bravo coi piedi. Questo è vero, il classe ’99 non è all’altezza dei migliori in quello che oggi è ritenuto un aspetto importantein un portiere, che però deve anziparare. E in questo l’ex Milan ha pochissimi rivali al mondo.Sui rigori forse nessuno è bravo quanto, che in Champions League ha letteralmente salvato il PSG trascinandolo fino alle semifinali. Dove l’avversario sarà l’Arsenal, che ai quarti ha buttato fuori il Real Madrid di Ancelotti.

