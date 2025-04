Tursiopi attaccano e uccidono cucciolo di delfino comune il raro caso di infanticidio interspecie

infanticidio non risponde ai nostri schemi morali, ma a logiche evolutive ed etologiche complesse, spesso difficili da interpretare con occhi umani. Leggi su Fanpage.it Anche se disturbanti, comportamenti come l'non risponde ai nostri schemi morali, ma a logiche evolutive ed etologiche complesse, spesso difficili da interpretare con occhi umani.

Approfondimenti da altre fonti: Tursiopi attaccano e uccidono cucciolo di delfino comune: il raro caso di infanticidio interspecie; I delfini fanno regolarmente i bulli con i cuccioli di lamantini e non sappiamo bene perché; Sei animali che non sono adorabili come sembra; Perché le orche bullizzano e uccidono le focene senza mangiarle: una possibile causa è commovente; Quali animali non umani uccidono per piacere?.