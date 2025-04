Tragedia di Pasquetta Domenico muore in un incidente stradale

incidente stradale a Pasquetta sulla Meta-Amalfi. A pochi metri dalla Mortora San Liborio, un giovane, Domenico Romano, residente a Meta di Sorrento, ha perso la vita.Sul posto un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.La strada è stata chiusa per molte ore. Napolitoday.it - Tragedia di Pasquetta: Domenico muore in un incidente stradale Leggi su Napolitoday.it Tragicosulla Meta-Amalfi. A pochi metri dalla Mortora San Liborio, un giovane,Romano, residente a Meta di Sorrento, ha perso la vita.Sul posto un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi.La strada è stata chiusa per molte ore.

Su questo argomento da da altre fonti: Muore a 45 anni in attesa del trapianto di fegato; Tragedia a Triggiano, 35enne muore sul campo da calcio: dolore per la scomparsa di Domenico Leonetti; Domenico Petrini sindaco di Subiaco morto in Comune dopo un malore improvviso: aveva solo 38 anni; I funerali di Domenico Alabastro, 17enne morto in un incidente; San Marco dei Cavoti, medico morto dopo un malore: tragedia sulla Fortorina.