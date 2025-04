Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-04-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati si mantiene regolare ilin queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolari più intenso il movimento sulle strade in direzione del Litorale quindi su punti Inn Aurelia Cristoforo Colombo nel frattempo la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via dei Due Ponti a ridosso dell' ospedale San Pietro la causa la rottura di una conduttura dell'acqua incidente all'ardeatino in via Erminio Spalla all'altezza di via di Grotta Perfetta in corso i rilievi della caso raccomandiamo le dovute attenzioni in vigore anche oggi la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali con conseguente deviazioni anche per le diverse linee bus che vi transitano A proposito di trasporto pubblico fino al 4 maggio la C della metropolitana sospende la limitazione serale riprendendo il consueto orario dalla domenica al giovedì le ultime corse dei rispettivi capolinea sono previste alle ore 23:30 venerdì al sabato le ultime corse dai capolinea saranno a 1:30 di notte gli stessi orari Dunque delle altre linee della metropolitana maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito