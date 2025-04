Tradimento perché Yesim rapisce e salva il figlio di Oylum Verità su Mualla

Nelle puntate italiane di Tradimento, che stanno andando in onda su Canale 5, vediamo Oylum risvegliarsi in ospedale dopo il parto e non trovare più suo figlio. Infatti, il piccolo Can viene rapito. A cercare di consolare la figlia di Guzide, che è sconvolta, ci pensa Kahraman, Tolga e i suoi cari. Tutti loro le promettono che riusciranno a ritrovare il suo bambino. Intanto, Umit accusa Mualla di aver rapito Can, ma in realtà il pubblico sa che è stata Yesim a portarlo via dall'ospedale. Attenzione, però, perché la stessa Yesim confessa come stanno le cose, con tanto di bugie, e coinvolgendo proprio la mamma di Behram. Tradimento anticipazioni: perché Yesim rapisce e poi riporta Can a Oylum Mentre Kahraman, il cugino di Behram che avvia una storia con Oylum, scopre che dietro al rapimento di Can c'è Mualla, Yesim racconta la Verità a Ilknur.

