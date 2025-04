Tra un Papa e un altro chi comanda in Vaticano in attesa del nuovo Pontefice

Papa Francesco, la Chiesa cattolica entra ufficialmente nel periodo di sede vacante, un momento regolato da antiche norme canoniche e scandito da ruoli ben precisi che garantiscono la continuità della macchina ecclesiastica. La responsabilità di guidare temporaneamente la barca di Pietro ricade su due figure centrali: il Camerlengo, oggi il cardinale statunitense Kevin Farrell, e il Decano del Collegio cardinalizio, l'italiano Giovanni Battista Re.In questa fase, tutto si muove all'interno di un quadro giuridico stabilito dal Codice di diritto canonico, integrato da costituzioni apostoliche fondamentali: Praedicate Evangelium (Francesco, 2022), Universi Dominici Gregis (Giovanni Paolo II, 1996) e In Ecclesiarum Communione (Francesco, 2023). Ma la storia insegna che spesso le personalità e le dinamiche politiche interne alla Chiesa influiscono tanto quanto le norme scritte.

