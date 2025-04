Tra retorica e strategia Il fallimento annunciato della tregua pasquale in Ucraina

annunciato una tregua unilaterale "per ragioni umanitarie" in occasione delle festività di Pasqua. Putin ha dichiarato che la tregua in questione si sarebbe estesa dalle 18 di sabato alla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile, augurandosi che anche Kyiv avrebbe "seguito l'esempio" rispettando l'interruzione degli scontri.Tuttavia, la tregua sembra essere esistita soltanto nelle parole del presidente russo. Già nella mattina di domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno riferito di attacchi russi lungo parti della linea del fronte. Questi attacchi sono stati condotti sia da parte delle truppe di terra (un rapporto firmato dal capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky parla di ventisei diversi assalti registrati lungo la linea del fronte a partire dalla mezzanotte, che si aggiungono ai diciannove condotti dopo l'inizio ufficiale della tregua) che attraverso l'utilizzo di droni, con questi ultimi che sarebbero addirittura "raddoppiati" intorno alle 10 del mattino. Formiche.net - Tra retorica e strategia. Il fallimento annunciato della tregua pasquale in Ucraina Leggi su Formiche.net Nella giornata di sabato 19 aprile, in occasione di un incontro con il capo di Stato Maggiore Valerii Gerasimov, il presidente russo Vladimir Putin ha

Tra retorica e strategia. Il fallimento annunciato della tregua pasquale in Ucraina - Il Cremlino annuncia una tregua pasquale unilaterale per “ragioni umanitarie”, ma i combattimenti non si fermano né in cielo né in terraIl Cremlino annuncia una tregua pasquale unilaterale per “ragion ... (formiche.net)

