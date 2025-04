Quotidiano.net - Torna ‘Belve’: con Francesca Fagnani c’è Serena Brancale

C’è una nuova ‘belva’ in circolazione. La quinta stagione di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da, si arricchisce di una novità: la cantautrice puglieseche entra nel cast come presenza fissa. Oltre ai faccia a faccia spazio dunque anche alla musica.: dal successo a Sanremo a BelveDopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2025 con "Anema e core" e con la versione di "If I Ain't Got You" di Alicia Keys insieme ad Alessandra Amoroso, la cantante pugliese porterà la sua voce e il suo stile inconfondibile all'interno del programma, offrendo intermezzi musicali inediti che accompagneranno le celebri interviste senza filtri della. La scelta di includerenel cast rappresenta una svolta per Belve, che per la prima volta integra stabilmente la musica nel suo format.