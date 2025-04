Tiro a segno Stanco De Filippis terzi nel trap misto in Coppa del Mondo Vittoria per l’Australia 1

Coppa del Mondo 2025 di Tiro a volo. In occasione della prova di trap misto infatti la premiata ditta formata da Silvana Stanco e Mauro De Filippis ha centrato un'ottima terza posizione, superando nel bronze medal match la formazione Stati Uniti 1. Mettono dunque il punto esclamativo i due azzurri, reduci dalla Vittoria e dal secondo posto ottenuti nelle rispettive prove individuali. I nostri portacolori si sono resi artefici di una fase di qualificazione molto positiva, terminata al quarto posto con 141/150. Una volta ritrovatisi nella finalina, i tiratori hanno messo sul tavolo un confronto serratissimo con gli avversari, risolto solo all'ultimo piattello. Grazie infatti ad un errore in meno, l'Italia 1 di Stanco e De Filippis ha chiuso i giochi con 41/50, beffando così Walton Eller e Rachel Tozier, quarti con 40/50.

