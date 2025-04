The Mandalorian Jon Favreau svela che è ancora presto per parlare di una possibile stagione 4

Mandalorian & Grogu, film che continuerà la serie dopo la stagione 3, e il regista ha parlato del futuro dei personaggi. Il film The Mandalorian & Grogu arriverà sugli schermi americani il 22 maggio 2026 e Jon Favreau, che ne sarà il regista, ha risposto a una domanda sull'eventuale stagione 4 della serie con star Pedro Pascal. Disney+ aveva infatti annunciato lo sviluppo del quarto capitolo della storia nel febbraio 2024, tuttavia non ci sono poi stati ulteriori aggiornamenti. Il futuro dello show Sul red carpet della Star Wars Celebration 2025, Jon Favreau ha parlato dei suoi progetti dopo The Mandalorian & Grogu. Il filmmaker, intervistato da Collider, ha spiegato: "Attualmente mi sto concentrando sul lungometraggio perché abbiamo ancora un altro

