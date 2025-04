The Family – Le anticipazioni della seconda stagione dal 21 al 25 aprile su Canale 5

Canale 5 il successo della seconda stagione di The Family (Aile), la serie turca che intreccia drammi familiari e affari criminali, ispirandosi al cult americano I Soprano. Le nuove puntate, in onda da lunedì 21 a venerdì 25 aprile alle ore 16.50, porteranno sullo schermo nuovi scontri, alleanze forzate e colpi di scena che cambieranno il destino della famiglia Soykan.Le anticipazioni the FamilyLunedì 21 aprilePer salvare il porto e i lavoratori in rivolta, Aslan tenta una mossa strategica: convincere la zia Nedret ad entrare in società. Tuttavia, il piano si scontra con l'opposizione di Hülya e Ibrahim, determinati a non cedere il controllo. Nel frattempo, Devin — tornata alla villa per occuparsi dei figli di Leyla — si ritrova coinvolta, suo malgrado, nelle tensioni familiari e nei giochi di potere.

