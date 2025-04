The Couple quando torna su Canale 5 e Mediaset Extra cosa si sa

The Couple non va in onda nella prima serata di lunedì 21 aprile 2025. Il reality show condotto da Ilary Blasi, che sembra ormai essere vicino alla chiusura, ha subito uno stop per la morte di Papa Francesco. Il programma si trovava regolarmente in onda nel prime time di Pasquetta su Canale 5, ma i piani di Mediaset e delle altre reti televisive sono cambiate in mattinata. I piani alti dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi hanno deciso giustamente di cambiare la programmazione, anche della diretta di Mediaset Extra. Dunque, da ormai diverse ore il pubblico non sa cosa sta accadendo nella Casa tra le otto coppie. Ma vediamo insieme quando torna tutto regolare.

The Couple quando torna in onda su Canale 5 e Mediaset Extra

Per il momento, la programmazione di Canale 5 e Mediaset Extra risulta alterata solo nella giornata del 21 aprile 2025.

