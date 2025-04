Terribile incidente a Boschetto di Chivasso moto si schianta contro un muro morto Giovanni Pagliano di Montanaro

Giovanni Pagliano, 79enne residente a Montanaro, è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 aprile 2025, in un incidente stradale avvenuto in via San Francesco, in frazione Boschetto di Chivasso, a pochi passi dalla casa del figlio e del nipote. Si è trattato dello scontro di una moto da enduro. Torinotoday.it - Terribile incidente a Boschetto di Chivasso: moto si schianta contro un muro, morto Giovanni Pagliano di Montanaro Leggi su Torinotoday.it , 79enne residente a, ènel pomeriggio di oggi, lunedì 21 aprile 2025, in unstradale avvenuto in via San Francesco, in frazionedi, a pochi passi dalla casa del figlio e del nipote. Si è trattato dello sdi unada enduro.

