Juventusnews24.com - Sudakov Juventus, il dirigente dello Shakhtar allo scoperto: «Siamo in trattativa con una società. Vi svelo la possibile destinazione»

di RedazioneNews24, ilesce: le dichiarazioni sul futuro del gioiello ucrainoSergei Palkin, amministratore delegatoDonetsk, ha parlato a Give Me Sport del futuro di, gioiello ucraino accostato al Napoli ed al calciomercato Juve. Le sue dichiarazioni.– «incon una, non posso dire le cifre ma credo che l’affare sarà chiuso e a buone condizioni finanziarie. Se non si conclude l’accordo con il club con cui stiamo parlando,ra ne troveremo un altro. Non sono preoccupato di non chiudere la cessione di, è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Potrebbe trasferirsi sia in Serie A che in Premier League, abbiamo continui contatti con realtà che sono interessate a lui.