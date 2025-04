Quotidiano.net - Stupore e dolore fra i fedeli. La decisione: il Giubileo va avanti

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – Fede,. E la caccia a un ricordo sacro o profano, tra selfie, preghiere e l’imperturbabile cinismo della romanità. La scomparsa di Francesco arriva prima sugli schermi degli smartphone che dalle campane di San Pietro. A mezzogiorno, quando i rintocchi suonano a morto nella Basilica e in tutte le chiese di Roma – un colpo ogni dieci secondi poi l’eco delle vibrazioni – quasi tutti già sanno. E stentano a credere che il Papa argentino sia “tornato alla Casa del Padre”, come comunicato al mondo dal cardinale camerlengo Kevin Farrell.Neppure ventiquattr’ore prima Francesco ruotava sulla papamobile tra le transenne ricolme di: lui benedicente e generoso; loro riconoscenti con forsennati clic a mano alzata. L’ultimo bagno di folla dal colonnato del Bernini a via della Conciliazione adesso appare come la perfetta chiusura di un cerchio.