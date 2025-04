Stress up comedy stand up con burnout incluso

stand Up “ma non troppo” (a volte si sta. Bolognatoday.it - Stress up comedy: stand up con burnout incluso! Leggi su Bolognatoday.it Sabato 24 maggio 2025 ore 21 al Teatro del Lampadiere di via Bentini 20 evento nell'ambito della rassegna "Fermata Teatro". Ingresso soci ArciDi e con Luca RomanelliCon la partecipazione d Andrea GamberiniDisegno luci: Noemy VillatoroIn questoUp “ma non troppo” (a volte si sta.

Ne parlano su altre fonti: Stand up comedy al Trianon Viviani con Daniele Fabbri in Quando c’era lei; I migliori comici italiani di stand up comedy e come diventare uno di loro; Pierluca Mariti al Politeama Genovese con il nuovo monologo comico “Grazie per la domanda”; Tutto esaurito - Il primo Festival dello Stress; Facciamoci due risate: 8 locali con stand-up comedy a Milano.

La trama: un locale in crisi e una sfida impossibile - "Prime Video lancia 'Il Baracchino', la prima serie d'animazione italiana sulla stand-up comedy, con sei episodi che mescolano diverse tecniche visive e raccontano storie di comicità e creatività." ... (gaeta.it)

Ronan Brosnan - Stand up comedy - Preparati a ridere fino alle lacrime con l’esilarante spettacolo di stand-up comedy di Ronan Brosnan a Verona! Ti aspettiamo al Doppio Malto Verona Centro per una serata all’insegna delle risate e ... (veronasera.it)

Stress Factory Comedy Club presents Des Bishop - Stress Factory Comedy Club presents Des Bishop with performances on Friday, April 25 and Saturday, April 26, 2025. Shows are at 7:00pm & 9:30pm each night. (newjerseystage.com)