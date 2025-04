Stravolti i palinsesti tv e radio gli speciali e i programmi che saltano

palinsesti televisivi causato dalla triste notizia che ha gettato nel lutto tutto il mondo. Oggi, infatti, la consueta scaletta dei programmi tv giornalieri Rai, Mediaset e La7 sarà fisiologicamente stravolta quasi del tutto. Per quanto riguarda Rai1, al momento si sa che non andranno in onda gli appuntamenti con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e, nel pomeriggio, il salotto della Volta buona di Caterina Balivo e la soap Il Paradiso delle signore. In forse anche La vita in diretta di Alberto Matano, che potrebbe tuttavia andare comunque in onda dedicando l'intera puntata alla morte del Santo Padre. Iltempo.it - Stravolti i palinsesti tv e radio: gli speciali e i programmi che saltano Leggi su Iltempo.it La conduttrice Eleonora Daniele, commossa, ha dato l'annuncio della scomparsa di Papa Francesco interrompendo il suo consueto appuntamento mattutino con Storie Italiane su Rai1 per dare la linea al Tg1 di Gian Marco Chiocci con uno speciale condotto da Valentina Bisti, primo effetto suitelevisivi causato dalla triste notizia che ha gettato nel lutto tutto il mondo. Oggi, infatti, la consueta scaletta deitv giornalieri Rai, Mediaset e La7 sarà fisiologicamente stravolta quasi del tutto. Per quanto riguarda Rai1, al momento si sa che non andranno in onda gli appuntamenti con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici e, nel pomeriggio, il salotto della Volta buona di Caterina Balivo e la soap Il Paradiso delle signore. In forse anche La vita in diretta di Alberto Matano, che potrebbe tuttavia andare comunque in onda dedicando l'intera puntata alla morte del Santo Padre.

