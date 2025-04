Stellar Blade le statuette di grande qualità e costosissime sono andate esaurite in pochi minuti

statuette di Eve e Tachy di Stellar Blade è stato un grande successo. Difatti annunciate solo pochi giorni prima da JND Studios, le prenotazioni si sono aperte venerdì 18 aprile 2025 alle 12:00 (ora coreana) e si sono chiuse nel giro di pochi minuti, con tutte le unità andate sold-out a livello mondiale. Il tutto, nonostante un prezzo decisamente elevato, giustificato dalla qualità altissima delle due statuette.Le statuette, in scala 1/3, sono veri e propri pezzi da museo: Eve misura 78,5 cm di altezza per 8,4 kg di peso, mentre Tachy, con la spada estesa, raggiunge 98 cm e pesa oltre 7 kg. Il set completo, che include anche un drone da 36 cm, costava 3.599 dollari (circa 5.590.000 KRW), mentre le singole figure erano vendute a 2.199 dollari. Game-experience.it - Stellar Blade, le statuette di grande qualità (e costosissime) sono andate esaurite in pochi minuti Leggi su Game-experience.it Nel mondo del collezionismo videoludico, il lancio delledi Eve e Tachy diè stato unsuccesso. Difatti annunciate sologiorni prima da JND Studios, le prenotazioni siaperte venerdì 18 aprile 2025 alle 12:00 (ora coreana) e sichiuse nel giro di, con tutte le unitàsold-out a livello mondiale. Il tutto, nonostante un prezzo decisamente elevato, giustificato dallaaltissima delle due.Le, in scala 1/3,veri e propri pezzi da museo: Eve misura 78,5 cm di altezza per 8,4 kg di peso, mentre Tachy, con la spada estesa, raggiunge 98 cm e pesa oltre 7 kg. Il set completo, che include anche un drone da 36 cm, costava 3.599 dollari (circa 5.590.000 KRW), mentre le singole figure erano vendute a 2.199 dollari.

Approfondimenti da altre fonti: Le statuette iper-realistiche di Stellar Blade sono andate esaurite in minuti, nonostante il prezzo folle; Volete una Eve da Stellar Blade iper realistica da tenere in casa? È in arrivo, ma costerà; Eve di Stellar Blade è stata ridisegnata da un designer di Naughty Dog, ShiftUp ringrazia; The Game Awards 2024, tutti i vincitori: Astro Bot è il gioco dell'anno; Stellar Blade pare abbia ricevuto un aggiornamento, che dovrebbe contenere il supporto per PS5 Pro.

Le statuette iper-realistiche di Stellar Blade sono andate esaurite in minuti, nonostante il prezzo folle - Le nuove statuette di altissimo livello qualitativo da parte di JND Studio sulle protagoniste di Stellar Blade sono andate esaurite subito dopo l'apertura delle prenotazioni, nonostante i prezzi. (msn.com)

Le statuette iper-realistiche di…" - Il fascino di Eve non ha influito per nulla sul successo di Stellar Blade, e chi crede che Shift Up abbia puntato quasi esclusivamente sul… Leggi ... (informazione.it)

Eve di Stellar Blade prende vita: in arrivo una statua iperrealistica ad un prezzo folle - JND Studios presenta una riproduzione ultra dettagliata della protagonista di Stellar Blade, ispirata alla modella sudcoreana Shin Jae-eun. (everyeye.it)