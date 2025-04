Nerdpool.it - Star Wars: Hayden Christensen parla di “ricche storie” per Darth Vader dopo La vendetta dei Sith

riesce ad intravedere un grande futuro per. In vista del 20° anniversario di: Episodio III – Ladei– dove l’Anakin Skywalker disoccombeva al lato oscuro della Forza, risorgendo per la prima volta come il Signore dei– l’attore ha annunciato allaCelebration Japan che il Jedi tornerà ancora una volta nella seconda stagione della serie live-action Ahsoka.Non c’è molto che posso condividere, ma Anakin tornerà nella seconda stagione.ha confermatodurante un panel. Anakin era già tornato nella prima stagione come fantasma della Forza nel Mondo tra i Mondi, apparendo davanti all’ex apprendista Ahsoka (Rosario Dawson) cinque annila sua morte redentrice a bordo della Morte Nera II nel Ritorno dello Jedi.