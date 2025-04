Spider Noir svelato il periodo d’uscita della serie con Nicolas Cage su Prime Video

Spider-Man alternativo in una nuova serie live action in arrivo su MGM+ e Prime Video. C'è fermento tra i fan di Spider-Man: Spider-Noir, la serie live action con Nicolas Cage, ha finalmente una finestra di uscita. Secondo quanto riportato da Nexus Point News, lo show dovrebbe debuttare all'inizio del 2026. Sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale da parte di Amazon o MGM+, la notizia sta rapidamente facendo il giro del web. Spider-Man 4 ha finalmente un titolo ufficiale, per Peter Parker di Tom Holland sarà "un nuovo inizio" Nicolas Cage torna nei panni di Spider-Noir Nicolas Cage ha dato voce per la prima volta alla versione Noir dell'Uomo Ragno nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo .

