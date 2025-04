Serie A rinviata per la morte di Papa Francesco non giocano Juve e Toro

morte di Papa Francesco, annunciata ufficialmente dal cardinale Kevin Farrell durante una diretta da Casa Santa Marta, la Lega Serie A ha comunicato la decisione di rinviare tutte le partite previste per. Torinotoday.it - Serie A rinviata per la morte di Papa Francesco: non giocano Juve e Toro Leggi su Torinotoday.it Lutto in Vaticano e sospensione immediata del calcio italiano. In seguito alla notizia delladi, annunciata ufficialmente dal cardinale Kevin Farrell durante una diretta da Casa Santa Marta, la LegaA ha comunicato la decisione di rinviare tutte le partite previste per.

