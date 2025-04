Serie A Lazio contraria a giocare mercoledì lettera alla Lega per rimodulare il calendario Ecco il motivo

Lazio contraria alla scelta di giocare mercoledì contro il Genoa. Chiesto un confronto urgente con la Lega Serie A La Lazio è contraria alla scelta di giocare mercoledì alle 18.30 contro il Genoa e chiede, come appreso dall’ANSA, un confronto urgente con la Lega Serie A per rimodulare il calendario. Con una lettera inviata alla . Calcionews24.com - Serie A, Lazio contraria a giocare mercoledì, lettera alla Lega per rimodulare il calendario. Ecco il motivo Leggi su Calcionews24.com scelta dicontro il Genoa. Chiesto un confronto urgente con laA Lascelta dialle 18.30 contro il Genoa e chiede, come appreso dall’ANSA, un confronto urgente con laA peril. Con unainviata

