Sede Apostolica vacante cosa accade fino al Conclave

Conclave per l'elezione del nuovo PapaL'articolo Sede Apostolica vacante, cosa accade fino al Conclave proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sede Apostolica vacante, cosa accade fino al Conclave Leggi su Ildifforme.it Il cardinale Camerlengo, assumendo le funzioni del governo ordinario della Chiesa, convoca i Cardinali elettori, e trascorsi dai quindici ai venti giorni, dal 2013 anche prima se tutti i cardinali elettori sono giunti in Vaticano e se votano a maggioranza, gli stessi si riuniscono inper l'elezione del nuovo PapaL'articoloalproviene da Il Difforme.

